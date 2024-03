È scattata la maxi gara in Umbria per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano, extraurbano, di navigazione e mediante impianti fissi meccanizzati. I lotti sono quattro (Perugia 1, Perugia 2, Spoleto e Terni) ed il valore totale per otto anni è quantificata in 749 milioni di euro, 556 dei quali a titolo di corrispettivo. Nel link sotto il disciplinare.

Condividi questo articolo su