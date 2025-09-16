Vigili del fuoco del comando di Perugia in azione dalla tarda mattinata di martedì al lago Trasimeno per una fuga di gas sottomarina. La perdita sta interessando la tubazione che collega Tuoro – tre serbatoi di stoccaggio ci sono – all’Isola Maggiore.

La falla è stata circoscritta in un unico punto: «Identificabile in superficie dal ribollio dell’acqua e dal caratteristico odore di gas», spiegano i vigili del fuoco. Al lavoro anche i tecnici specializzati della Olivi Gas, la società proprietaria della condotta. In arrivo inoltre l’intervento del nucleo sommozzatori provenienti dal comando di Firenze.

«Il loro compito, una volta giunti sul luogo, sarà quello di localizzare – evidenziano i vigili del fuoco – e recuperare il tratto di tubazione danneggiato, liberandolo dai pesi di zavorra che la ancorano al fondo. A quel punto, i tecnici della società potranno procedere alle necessarie operazioni di riparazione e sostituzione. Al termine degli interventi, la condotta sarà sottoposta a test di tenuta per verificarne la sicurezza».

La navigazione è stata temporaneamente interdetta nell’area interessata a titol precauzionale: «Il divieto, in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, riguarda sia i battelli di linea diretti all’Isola Maggiore che le imbarcazioni private. Non sono state ordinate evacuazioni sull’isola».