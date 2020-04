Trasimeno, spaccia e in casa ha 85 mila euro

‘Colpo’ importante dei carabinieri del comando stazione di Pozzuolo Umbro, insieme ai colleghi di Castiglione del Lago, sul fronte della lotta allo spaccio di stupefacenti. Nel tardo pomeriggio di domenica i militari, afferenti alla Compagnia di Città della Pieve, hanno infatti arrestato un 42enne di nazionalità italiana – celibe e già noto per spaccio di droga – residente a Castiglione del Lago.

L’alt e il controllo

L’uomo è stato fermato dai carainieri in borghese a Pozzuolo Umbro mentre, a bordo della propria auto ferma lungo la strada, stava vendendo una dose di droga ad un 57enne. Di fronte all’alt, nessuno dei due ha potuto nascondere ciò che stava accadendo. E infatti nella vettura, perquisita, c’erano nove involucri di cocaina – peso totale circa 21 grammi – e 360 euro in contanti.

‘Bingo’

L’indagine sul soggetto andava avanti da tempo e il ‘grosso’ è venuto fuori a seguito della perquisizione domiciliare che ha fatto emergere sì la presenza di altri 29 grammi di cocaina e materiale per confezionare la droga, ma soprattutto di ben 85.950 euro in contanti, suddivisi in numerose mazzette nascoste in alcune stanze dell’abitazione e nel garage. Cifra che dà la misura del ‘giro’ gestito dal 42enne nell’area del lago Trasimeno. Su ordine del pm di turno, è stato dapprima condotto in carcere e quindi agli arresti domiciliari a seguito dell’udienza di convalida.