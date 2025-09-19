Vigili del fuoco in azione da ore, sul lago Trasimeno, per un giovane di origini straniere caduto in acqua a circa tre chilometri dalla riva. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di venerdì e, da quanto appreso, il ragazzo aveva noleggiato un gommone insieme a due amici per trascorrere la giornata sul lago. Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero Umbria’ con un articolo a firma di Egle Priolo, il ragazzo è caduto nel bacino lacustre dopo una brusca ‘frenata’ del natante.

Le ricerche vengono svolte al largo di Castiglione del Lago: «L’intervento, attivato nel primo pomeriggio, vede inizialmente impiegate tre quadre terrestri e un drone (Sapr) per il pattugliamento dell’area», spiegano dal comando provinciale del 115 di Perugia. Allertato anche il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e richiesto l’impiego di un elicottero. Dalle 20.30 di venerdì, sul posto operano i sommozzattori dal comando di Ancona: stanno perlustrando i fondali attraverso un ecoscandaglio. In aggiornamento

IMMAGINI