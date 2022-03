Trasporto illecito di rifiuti: denunciato

Materiale ferroso di recupero, elettrodomestici di varie dimensioni, vasche da bagno in ferro e tubi per oltre due tonnellate, in totale 2.250 chili. Sono stati trovati in un furgone in transito lungo la SP241 in direzione Gualdo Tadino. Il problema? L’uomo, un 46enne del posto, stava trasportando illecitamente i rifiuti in questione. L’operazione è dei carabinieri della stazione di Nocera Umbra e ha portato alla denuncia del conducente del mezzo.

La scoperta

L’uomo in un primo ha risposto in modo evasivo, poi i militari hanno chiesto di mostrare il formulario di identificazione dei rifiuti che stava trasportando: non ne era in possesso. Non solo. I carabinieri hanno scoperto che non era iscritto all’albo dei gestori ambientali, step necessario per poter esercitare l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi. Mezzo sequestrato e denuncia per violazione della normativa in materia ambientale.