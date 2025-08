È ufficialmente ripartita la campagna abbonamenti per il trasporto pubblico locale nel Comune di Narni. A darne notizia è l’assessore alla mobilità, Luca Tramini, che annuncia l’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 e la conferma delle agevolazioni già previste lo scorso anno, grazie ai fondi ministeriali e comunali per la qualità dell’aria.

«Come promesso, anche quest’anno – spiega Tramini – abbiamo riconfermato i bonus per gli abbonamenti agevolati, resi possibili dai fondi ministeriali e dalla richiesta di estensione avanzata dalla Regione a guida Proietti. Si tratta di risorse preziose, destinate a ridurre l’inquinamento e a sostenere economicamente le famiglie, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico».

In particolare, per gli studenti delle scuole dell’infanzia e primarie, sarà disponibile un abbonamento scolastico urbano al costo agevolato di 58 euro l’anno, coperto in gran parte dai fondi per la qualità dell’aria stanziati dal Comune. A questa si aggiungono le altre due principali tariffe: 90 euro per lo scolastico extraurbano; 195 euro per l’abbonamento ordinario lavorativo. «Un sostegno concreto che guarda sia alle esigenze delle famiglie che all’ambiente. È un servizio accessibile a tutti e dimostra quanto la mobilità sostenibile possa essere un’opportunità reale per i cittadini».

Nel 2024, Narni ha fatto registrare il record di 1.003 abbonamenti sottoscritti, con un risparmio ambientale stimato in oltre 837 mila kg di CO₂ secondo i dati ISPRA-CNR Mobilitaria 2022. «Il trasporto pubblico è ormai un punto di riferimento per famiglie, pendolari e lavoratori», continua l’assessore. «E quest’anno vogliamo fare ancora meglio, facilitando i cittadini anche attraverso l’apertura anticipata delle iscrizioni. Un trend di crescita costante che ha portato, in soli tre anni, a quintuplicare il numero di abbonati e a rendere Narni una delle realtà più virtuose dell’Umbria, in rapporto tra abbonamenti annui e popolazione residente».

Per tutto il 2025 è stata riconfermata l’estensione di tre ore giornaliere del servizio Chiamabus, integrato con NarniLink e utilizzabile con l’abbonamento TPL. Nel 2024, questo sistema ha evitato l’immissione in atmosfera di ulteriori 200 mila chili di CO₂ e ha contribuito alla riduzione delle polveri sottili PM10. Infine, Tramini annuncia anche un nuovo intervento a favore della qualità del servizio: la riqualificazione delle pensiline. «Mentre tutto aumenta – conclude – noi continuiamo a garantire bonus fondamentali per la nostra comunità. Il trasporto pubblico locale è ormai parte della quotidianità. Buon abbonamento e buon viaggio a tutti».