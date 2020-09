Tre giorni ‘di Umbria’ fra tesori e gastronomia

Dal 2 al 4 ottobre Dreavel presenterà l’Umbria e alcuni tra i luoghi più rappresentativi a venti operatori turistici italiani e internazionali. Un fam trip di tre giorni che ha lo scopo di rendere familiare l’Umbria ai cluster e promuovere l’infinito potenziale turistico di una regione già fortemente apprezzata dai visitatori. Il tour, nell’ambito del progetto Active Umbria, di cui Dreavel è capofila, è stato realizzato grazie al Programma regionale di sviluppo rurale per l’Umbria 2014/2020 – Sviluppo e commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

Un turismo ‘slow’ d’eccellenza

Gli operatori che parteciperanno fanno parte di ActiveItaly, una rete di tour operator accomunati da un’unica mission: valorizzare il turismo attivo e sostenibile tramite attività outdoor, cammini e un’esplorazione lenta dei luoghi più autentici. Dreavel, tour operator incoming specializzato nel turismo attivo e membro di ActiveItaly, farà conoscere ai ‘colleghi’ l’Umbria, destinazione che sposa perfettamente il concetto di ‘turismo lento’. Gli ospiti saranno guidati alla scoperta dei luoghi, delle tradizioni enogastronomiche, delle esperienze di viaggio e delle attività locali.

Il ‘fam trip’

Da Terni si raggiungerà la Valnerina per un percorso in e-bike lungo la Greenway del fiume Nera e una discesa di soft fafting nel tratto del fiume dal borgo di Ferentillo ad Arrone. Non mancherà la visita guidata lungo i sentieri del parco della Cascata delle Marmore e un divertente giro in battello sul lago di Piediluco. Le visite e le attività saranno combinate con degustazioni di prodotti tipici del territorio provenienti dalla tradizione rurale: vino, olio extra vergine di oliva, salumi e l’antico dolce della tradizione ternana, il pampepato. Un incontro di natura ed enogastronomia, di attività all’area aperta e confronto tra esperti del settore con il fine, non ultimo, di creare sinergie per promuovere l’Umbria e le sue eccellenze.