Aggiornamento sabato 27 settembre, ore 10 – Come riporta sempre valdarno24.it, la ragazza è stata ritrovata a Ponte San Giovanni (Perugia), in buone condizioni. Un grande sospiro di sollievo per i suoi cari che hanno potuto riabbracciarla.

Ore di apprensione tra la Toscana e l’Umbria per la scomparsa di una giovanissima, la 13enne Gaia. Dalla serata di venerdì non si hanno più sue notizie di lei e i familiari si sono rivolti ai carabinieri per riuscire a rintracciarla.

La giovane – come riporta il giornale online valdarno24.it – si è allontanata poco dopo le 18 dalla stazione di Figline Valdarno (Firenze) in treno. Dopodiché il viaggio verso Foligno e l’arrivo a Perugia-Ponte San Giovanni: è qui che è stata agganciata per l’ultima volta la cella del suo telefono.

Al momento della scomparsa indossava jeans, scarpe nere e felpa nera. L’appello: «Chiunque abbia visto Gaia o possa avere elementi che aiutino a rintracciarla è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine».