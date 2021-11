‘Trekking art’, una nuova escursione da Marmore a Piediluco

Nuovo appuntamento con la natura, con il trekking tra monti, boschi autunnali e scorci panoramici. Il nuovo appuntamento con ‘Trekking art – Storie di città e borghi’, progetto proposto dalla cooperativa sociale Alis e finanziato dalla fondazione Carit, torna ad offrire una nuova escursione dopo l’appuntamento di San Simeone e San Benedetto in Fundis e le visite guidate a piedi e in bici alla scoperta di Terni.

L’escursione

Stavolta ci si sposterà tra Marmore e Piediluco: l’appuntamento è per domenica 14 novembre alle 9.15 ai Campacci di Marmore, di fronte all’omonimo bar, al centro del parco. Da qui, ci si muoverà per un trekking di 16 chilometri di difficoltà media ed un dislivello di 612 metri, adatto a chi è abitato alla camminata. Si salirà verso lo Scoglio Corvaro, dal quale si apprezza una splendida visuale del Drizzagno e del monte Sant’Angelo. Si proseguirà lungo la cresta, attraversando il bosco del monte Mazzelvetta per arrivare a Piediluco. Il percorso del ritorno sarà lungo un tratto della via di Francesco, un breve tratto di strada provinciale, il sentiero reso fruibile dalle manutenzioni dell’associazione Thyrus cycling team Terni, infine il sentiero che costeggia il canale Drizzagno. L’escursione non presenta tratti eccessivamente difficili o esposti tuttavia, data la lunghezza e il dislivello, è indispensabile essere abituati alle escursioni, fornirsi di sufficiente quantità di acqua e indossare scarpe da trekking. Utili i bastoncini da escursionismo. L’attività avrà una durata di circa 5 ore, con pranzo al sacco. E’ necessaria la prenotazione al numero 345.6983825, preferibilmente tramite WhatsApp.