Trenta operatori del turismo a Terni per tre giorni: «Un successo»

Si è conclusa con successo la tre giorni organizzata, per trenta operatori del turismo, dalla società BreakPointMKT in collaborazione con MSC Crociere, Comune di Terni, Federalberghi e Coldiretti, nell’ambito del progetto ‘San Valentino, tutto l’Amore del mondo’. Il primo step, denominato ‘Fam Trip Terni’, si è svolto dal 16 al 18 marzo e ha visto la presenza a Terni di trenta agenzie di viaggio nazionali legate a MSC Crociere, per recepire informazioni e godere direttamente sul campo le bellezze che offre il territorio ternano e che possono essere trasformate in opportunità turistiche.

«Agenti di viaggio entusiasti»

«Gli operatori – riferisce una nota stampa della BreakPointMKT – hanno visitato alcune tra le più importanti mete del territorio a partire dalla basilica di San Valentino, dove hanno potuto conoscere la storia del santo patrono di Terni. Tra gli alti luoghi visitati, Piediluco, Narni, il centro cittadino con la sua cattedrale e alcune aziende locali, in particolare legate alla produzione enogastronomica pregiata. Gli operatori turistici sono stati ospitati negli alberghi cittadini aderenti a Federalberghi e hanno potuto apprezzare le eccellenze dell’offerta enogastronomica del territorio. Sono stati mostrati i luoghi dove è possibile svolgere sport a contatto con la natura come rafting, trekking, tourist bike, passeggiate naturalistiche. In tutto questo – prosegue il comunicato stampa – non è mancato l’interesse per la cultura locale, evidenziando la storia di una città con il suo territorio che non è solo fatta di acciaio ma anche di acqua e amore. Enorme l’entusiasmo da parte degli agenti di viaggio che hanno confermato la propria volontà a fare del territorio ternano una meta turistica nell’ambito del loro circuito nazionale».

Soddisfazione

Così Lucio Starace, project manager di BreakPoint MKT: «Abbiamo visitato luoghi, locali e ristoranti e tutte le attrazioni che possono diventare la nuova frontiera del turismo in Umbria nell’ambito del progetto ‘San Valentino tutto l’Amore del mondo’, un progetto che intende creare un brand internazionale di San Valentino con la possibilità, durante tutto l’anno, di visitare e di parlare di questi territori e per poi concentrare il primo grande panorama di eventi nel febbraio-marzo 2024». Giorgio Galassi, tra i curatori dell’evento: «In questa tre giorni abbiamo fatto scoprire dettagli di luoghi già apprezzati in tutto il mondo. E’ il risultato di un grande lavoro che non è un punto di arrivo ma un punto di partenza che ci dà la spinta per raggiungere risultati in grado di qualificarci ancora di più come meta turistica». Alla tre giorni hanno anche preso parte gli assessori comunali al turismo, Elena Proietti, e alla cultura, Maurizio Cecconelli.