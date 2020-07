Treofan, istituzioni e politica compatti: «Chiarezza»

Settimo giorno di sciopero per i lavoratori della Treofan di Terni, che martedì sono tornati a presidiare i cancelli della fabbrica, con contestuale blocco dell’ingresso dei camion alle portinerie. A portare solidarietà ai dipendenti dell’azienda – di proprietà del gruppo Jindal, che ha espresso nei giorni scorsi intenzioni contrastanti sul futuro del sito – è stato in mattinata anche il sindaco Leonardo Latini.

TREOFAN, ALTRI ORDINI SPOSTATI

«Azienda non è in crisi»

Istituzioni e sindacato a tutti i livelli si stringono in difesa dello stabilimento, visto che erano presenti al presidio anche il segretario della Cgil dell’Umbria, Vincenzo Sgalla, e quello della Camera del lavoro di Terni, Claudio Cipolla. «Siamo stati in visita insieme al sindaco e non c’è stato un dirigente che ci abbia accolto – ha spiegato Sgalla -. Questo è sintomatico della situazione e mette a rischio la sicurezza delle persone e l’ambiente della fabbrica. La Regione dell’Umbria farebbe bene a convocare subito i dirigenti di questa azienda per chiarire immediatamente qual è la loro necessità. A differenza delle altre aziende in crisi, a Terni e in Umbria, c’è mercato, produzione e valore aggiunto. Non si capisce perché dobbiamo perdere posti di lavoro». Presenti al sit-in anche il segretario nazionale Ugl chimici, Luigi Ulgiati, insieme ad Enzo Valente, anche lui della segreteria nazionale. «Siamo molto preoccupati – hanno detto i due – non riusciamo a capire la strategia dell’azienda, sempre più sfuggente. La situazione è critica, ma ci aspettiamo garanzie occupazionali e strategiche per evitare di perdere un sito produttivo di eccellenza. Risolleciteremo il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli – hanno aggiunto -, perché ci auguriamo che a breve arrivi una convocazione del tavolo ministeriale». Convocazione che potrebbe arrivare entro la fine della settimana. In attesa dell’ufficialità dell’incontro, lo sciopero proseguirà anche nella giornata di mercoledì, senza comunque compromettere, come nei giorni precedenti, la produzione. Anche la Regione ha sollecitato intanto l’azienda a dare una risposta chiara, a stretto giro, in merito alla disponibilità espressa ad intervenire con gli strumenti a propria disposizione, a partire dall’area di crisi complessa.