Treofan, Mise convoca il tavolo per il 7 agosto

È la data del 7 agosto (ore 11) quella da segnare sul calendario per i lavoratori della Treofan: venerdì pomeriggio, dopo una lunga attesa e la proclamazione di un ulteriore sciopero – che è stato confermato anche dopo la novità emersa in giornata -, è arrivata la convocazione da parte del ministero dello sviluppo economico per un nuovo tavolo sul futuro dell’azienda del polo chimico di Terni.

L’appello dei sindacati

A sollecitare una celere convocazione del tavolo ministeriale erano state le segreterie regionali e provinciali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, che in tarda mattinata avevano deciso di prorogare ulteriormente lo mobilitazione di tutto il polo chimico fino alle 24 di lunedì 3 agosto. «Le organizzazioni sindacali, congiuntamente alla rsu – hanno scritto in una nota -, ricordano che lo sciopero dei lavoratori Treofan si protrae ormai da oltre un mese (inizio 29 giugno) con difficoltà economiche per loro e le rispettive famiglie; il 24 luglio si sono uniti alla lotta i lavoratori del polo chimico, questo perché la continuità produttiva di Treofan è una garanzia non solo per i lavoratori in vertenza, ma anche per tutti quelli che operano all’interno del polo, nonché di tutti quelli dell’indotto. La strategicità e il know-how di Treofan – hanno concluso i sindacati – sono noti a tutti, a partire dai clienti che hanno sempre riconosciuto il marchio come garanzia di qualità».