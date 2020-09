Treofan: Mise silente, sindacati sollecitano la verifica

La data del 15 settembre, richiamata nell’accordo del 10 agosto, è passata ormai da diversi giorni, ma entro quel termine dal Mise non è arrivata alcuna convocazione come era stato invece promesso. Per questo le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil sono tornate a sollecitare un incontro di verifica della situazione della Treofan di Terni. Lo hanno fatto con una lettera inviata giovedì al sottosegretario Alessandra Todde.

Tante questioni da affrontare

Nella missiva vengono anticipati «alcuni temi ancora non affrontati da parte aziendale rispetto agli elementi contenuti nell’accordo» e si sottolinea che «tutto quanto previsto di pertinenza delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori è stato prontamente e totalmente rispettato». Diversi i temi posti sul tavolo da Filctem, Femca e Uiltec, a partire dalla «mancata vendita degli scarti allocati nell’area altamente pericolosi in termini di salute e sicurezza per l’intero polo chimico e per la cittadinanza ternana» e dalla «implementazione degli ordinativi destinati alla produzione ternana in rapporto ai prodotti finiti usciti dallo stabilimento». Vengono poi ricordate le questioni dei componenti per Fluff silos che dovevano giungere a Terni da Battipaglia entro il 15 settembre e del promesso trasferimento della taglierina, che dovrebbe invece giungere entro il 30 dello stesso mese. Da chiarire anche lo stato della verifica per la produzione del polietilene e le scelte strategiche del gruppo Jindal in merito, così come cosa ne è stato dell’incontro con la Regione in merito alla finanziabilità di investimenti da realizzare per il consolidamento e lo sviluppo del sito produttivo.