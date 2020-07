Treofan, Serracchiani in visita: «Presto nuovo incontro al Mise»

di F.L.

È sempre alta l’attenzione intorno alla situazione della Treofan di Terni, dove continua lo sciopero dei lavoratori in risposta ai mancati impegni sul futuro dello stabilimento da parte della proprietà. Lunedì pomeriggio si è recata in visita, insieme all’onorevole umbro Walter Verini, la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, anche in qualità di capogruppo alla commissione lavoro della Camera. Con loro anche il consigliere regionale Fabio Paparelli, quello comunale Francesco Filipponi e il segretario del circolo del partito Marmore-Piediluco, Sandro Piccinini.

«A breve il tavolo di crisi»

«Questa mattina – ha spiegato la deputata al termine dell’incontro con i lavoratori – abbiamo avuto un contatto molto importante con il ministero dello sviluppo economico, in particolare la sottosegretaria Morani, che ci ha assicurato, su nostra richiesta, che verrà quanto prima convocato il tavolo di crisi al ministero. Questa è un’azienda strategica ed è necessario che il livello sia massimo, dunque nazionale, e che ci sia un accordo quadro di programma dentro al quale rilanciare questo sito». Anche perché – ha ricordato ancora Serracchiani – il territorio ternano è «area di crisi complessa e c’è la volontà da parte del governo di mettere risorse e finanziamenti e ragionare anche per uno sviluppo di settore». Per l’onorevole è «indispensabile capire fino in fondo quali sono le intenzioni dell’imprenditore, è inaccettabile che non sieda al tavolo e non voglia dialogare con le organizzazioni sindacali».

Lavoratori in piazza

Organizzazioni sindacali che continuano nella loro mobilitazione, con altre iniziative. A seguito di quanto deciso durante l’ultima assemblea, sono stati infatti organizzati due presidi: il primo è previsto martedì alle 16.30 sotto il Comune di Terni, il secondo mercoledì alle 10 sotto la sede della Regione in piazza Italia, a Perugia.