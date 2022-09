Treofan, Hgm conferma: «Riassumiamo 100 dipendenti». L’altra offerta al vaglio del Mise

Reimpiego graduale di 100 ex dipendenti Treofan, con avvio delle riassunzioni alla fine della cassa integrazione in scadenza a febbraio: Hgm ha confermato i suoi impegni, sul piano occupazionale, nel corso dell’incontro al Mise che si è svolto lunedì pomeriggio con sindacati e istituzioni. Lo ha fatto per bocca del management che nei prossimi giorni fornirà ulteriori dettagli sul piano industriale, indirizzato in comparti diversi – anche in questo caso c’è la conferma – da quello chimico, tra cui telefonia e fibra. A rendere noto l’esito dell’incontro è Fabrizio Framarini, segretario generale della Fim Cisl dell’Umbria.

L’esito del tavolo

«Nell’incontro – spiega Framarini – sono stati sommariamente illustrati da Hgm gli impegni per la reindustrializzazione del sito Treofan di Terni». Presenti in videoconferenza Regione Umbria e Comune di Terni, organizzazioni sindacali nazionali e regionali, il liquidatore Filippo Varazi e, per la holding di telecomunicazioni, il presidente Francesco Sangiovanni oltre allo staff tecnico. Da discutere ci sono anche altri dettagli, non ultima la bonifica del sito e lo smontaggio degli impianti da parte di Jindal. Oltre questo elemento, il Mise si è preso anche limpegno di valutare entro una settimana l’altra proposta fatta dalla cordata di imprenditori capeggiati dal ternano Paolo Gherardi, giunta in extremis sul tavolo del Mise, che prevederebbe la ripartenza degli impianti e la loro riconversione. «Come Femca Cisl – spiega Framarini – riteniamo che vada fatta assoluta chiarezza su questa seconda ipotesi e bene fa il Mise a muoversi velocemente in tal senso. Appurato ciò però va immediatamente avviato il confronto sul piano industriale e la sua relativa realizzazione».