Treofan: un mese di sciopero, la rabbia arriva in Comune

Ad un mese esatto dall’inizio dello sciopero, i lavoratori della Treofan martedì pomeriggio hanno manifestato, come annunciato, sotto la sede del Comune di Terni, nell’ambito della mobilitazione organizzata per sensibilizzare istituzioni e cittadinanza sulla vertenza che li vede loro malgrado protagonisti. «La proprietà Jindal non sta più inviando gli ordinativi di prodotti Treofan nati e cresciuti a Terni, dirottandoli verso gli altri stabilimenti di Brindisi e Germania. Questo ha portato già da una settimana un fermo degli impianti che continuerà fino ad agosto» è stato spiegato da Davide Lulli, rsu della Filctem Cgil. Una delegazione dei dipendenti è stata poi ricevuta a palazzo Spada dal sindaco, Leonardo Latini. Sia i sindacati che le istituzioni attendono una convocazione imminente da parte del Mise, per un incontro che potrebbe essere programmato per i primi giorni della settimana successiva e dove si attendono prese di posizione dure nei confronti del management, laddove questo non si assuma degli impegni precisi. Intanto, mercoledì mattina i lavoratori faranno trasferta a Perugia, dove è attesa un nuovo sit-in davanti alla sede della Regione.

TREOFAN, SERRACCHIANI (PD) IN VISITA