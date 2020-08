Terni, sport prototipi: nuovo podio Pegoraro

Lorenzo Pegoraro torna a festeggiare un podio nel campionato italiano sport prototipi. Il 29enne ternano, protagonista nel weekend sul circuito ‘ Enzo e Dino Ferrari’ di Imola, torna dall’Emilia-Romagna con un buon 3° posto nel terzo round tricolore: il driver umbro ha concluso alle spalle di Danny Molinaro e Federico Scionti. In graduatoria generale sale così a quota 59, con l’attuale leader – Molinaro – distante 11 punti. Prossimo appuntamento fissato per il 20 settembre all’autodromo Vallelunga di Campagnano di Roma. Il vincitore assoluto avrà un premio da 100 mila euro per partecipare alla speed euroseries 2021 con la Wolf GB08 Tornado.

