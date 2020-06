Troppa gente alle terme e il sindaco le chiude

«Il provvedimento è stato assunto a seguito delle segnalazioni giunte al Comune in relazione ad assembramenti frequenti nell’area esterna». Questa la motivazione alla base dell’ordinanza firmata dal sindaco di Lugnano in Teverina (Terni), Gianluca Filiberti, in merito alle terme di Ramici: disposta l’interdizione dell’accesso al pubblico fino al 31 luglio. L’atto prevede anche la chiusura delle vasche, con svuotamento delle acque, e dell’area circostante per evitare la formazione di assembramenti di gente.

