Una ricerca ‘speciale’ quella di Paolo Marcantoni, mercoledì pomeriggio a Finocchieto di Stroncone (Terni). Nel verde al confine fra il Ternano e la Sabina reatina, il 36enne – che vive proprio a Finocchieto – ha trovato un asparago ‘maxi’. «Misurava due metri e mezzo – racconta – e per coglierlo, vista la presenza di rovi e spini alla base, ho dovuto spezzarlo». Ma l’episodio curioso e insolito resta. E in un periodo ‘culinario’ in cui gli asparagi selvatici dominano la cucina, specie quella umbra, quello vissuto dal lettore di umbriaOn è sicuramente un momento da ricordare. Anche a tavola.

