Trova una donna nella sua auto che ascolta la radio ‘a palla’ e chiama il 113

Ad insospettirla è stata quella musica ad alto volume che proveniva dal suo garage. Così è scesa per verificare e si è accorta che dentro la sua auto c’era una donna, con la radio accesa ‘a palla’. A quel punto ha chiamato la polizia – il fatto è accaduto a Foligno – e gli agenti hanno verificare che la signora in auto era una cittadina italiana di 58 anni, proveniente da fuori regione. Quando i poliziotti l’hanno identificata, era ancora lì ad ascoltare la musica. La 58enne, apparsa poco lucida, ha spiegato di essere finita nel garage perché alla ricerca di un posto di fortuna dove potersi riparare dal freddo e trascorrere la notte. Ha trovato l’auto aperta e si era seduta all’interno, accendendo la radio. Appurato che la richiedente non intendeva denunciarla e che la 58enne non aveva bisogno delle cure del 118, gli agenti l’hanno accompagnata in commissariato per la notifica di alcuni atti in sospeso e l’hanno invitata ad evitare condotte come quella messa in atto poco prima e a rivolgersi alle strutture di accoglienza in caso di necessità.

Condividi questo articolo su