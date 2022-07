Turismo a Piediluco: parte il servizio di noleggio e-bike con il Thyrus Cycling Team

Il mosaico «non è ancora del tutto completo». Ma certo, dopo il recupero dell’intera rete sentieristica attorno al lago di Piediluco, un altro bel tassello è stato messo al posto giusto dal Thyrus Cycling Team di Terni. Che dal 2 luglio sempre a Piediluco – in via Salvati 63, accanto alla scalinata della chiesa di San Francesco – ha avviato il Thyrus Bike Rent, un centro di noleggio e-bike dove è possibile fra dieci diversi modelli di bici a pedalata assistita (cell. 328.8169274). «Già da sabato – spiegano dall’associazione sportiva ternana – i molti turisti giunti sulle rive del lago in occasione della Festa delle Acque, hanno potuto provare gratuitamente le nuove bici, grazie al supporto tecnico del personale che nel giorno dell’inaugurazione abbiamo messo a disposizione. Quello del noleggio bici è un importante valore aggiunto, salutato con grande entusiasmo da tutti gli altri operatori commerciali, per un paese che come Piediluco vuole puntare sul paesaggio e attività outdoor. Si tratta di elementi insostituibili su cui costruire un’offerta di turismo esperienziale». Il centro rimarrà aperto tutta l’estate, il prossimo autunno e nei fine settimana invernali «e sarà il punto di riferimento delle numerose iniziative messe in calendario dall’associazione».

