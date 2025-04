Tragica vacanza in Italia per una turista americana di 23 anni in visita ad Assisi: la giovane è morta per un malore nella serata di mercoledì. A riportare la notizia è il sito di Umbriatv, in un articolo a firma di Pietro Cuccaro, secondo cui la giovane soffriva di patologie pregresse. Sul corpo è stata disposta l’autopsia.

Inutili i soccorsi e il trasposto d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia con un’ambulanza: la 23enne è infatti morta nel nosocomio del capoluogo nonostante i tentativi dei medici di salvarla. Sembra che la giovane già bel pomeriggio di mercoledì si fosse sentita poco bene. Tornata nella struttura in cui alloggiava, in camera è avvenuto il malore che si è poi rivelato fatale.