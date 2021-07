Ubriaco in Suv ferisce gravemente giovane centauro: denunciato

Mercoledì sera stava percorrendo con il suo Suv la strada provinciale 200 quando in località Celalba (San Giustino), all’altezza dell’incrocio con via Boccaccio, è finito contro una moto con in sella un 27enne sangiustinese che procedeva in senso opposto. Quest’ultimo ha avuto la peggio: soccorso dal 118, è stato ricoverato all’ospedale di Città di Castello con riserva di prognosi, in ragione delle fratture – in particolare alle gambe – e del trauma toracico riportato.

Denunciato

I rilievi relativi al sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri del comando stazione di San Giustino che hanno accertato come il conducente del Suv, un 73enne di San Giustino, avesse nel sangue un tasso alcolemico ben tre volte superiore al massimo consentito per legge (0,5 g/l). Per questo è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente e sequestro dell’auto. Altre conseguenze, ancora da formalizzare, saranno relative alle lesioni riportate dal giovane.