Ucraina, tanto aiuto dal mondo sportivo: raccolta Terni Rugby

Calcio e non solo. C’è tanta voglia di aiutare il popolo ucraino dopo l’invasione dell’armata russa ed a livello sportivo si muove anche il Terni Rugby: scatta la raccolta di cibo, medicinali e generi di prima necessità al campo di via del Cardellino, a borgo Rivo. Il via è previsto nella prossima settimana.

Tutto a Mila

Il Terni Rugby organizza la raccolta negli stessi giorni e orari degli allenamenti, dunque il lunedì ed il giovedì dalle 16.30 alle 19. «Il materiale in supporto alla popolazione colpita dalla guerra – scrive la società rossoverde – verrà poi consegnato presso la Galleria GC2Contemporary in Vico San Lorenzo gestita da Mila, una ragazza ucraina che abita a Terni. Procederanno loro a trasferire il tutto in Ucraina. La raccolta continuerà almeno per tutto il mese di marzo. Ecco di cosa abbiamo bisogno: latte in polvere, cibo in scatola, caffè, the, biscotti, merende, snack, pane e panini a lunga durata, cioccolato, caramelle, disinfettanti, garze sterili, siringhe monouso, cerotti di tutte le misure, cerotti in rotolo, sodio cloruro 0,9% per infusioni (in plastica), paracetamolo (tachipirina), acido acetilsalicilico (aspirina), guanti monouso, mascherine, coperte di salvataggio, prodotti per l’igiene personale, torce e batterie, pannolini, vestiti per bambini, e coperte».