Sono dodici in totale le classi in isolamento nel territorio comunale di Umbertide. Nelle ultime ore sono state poste in isolamento tre sezioni della primaria Garibaldi. In precedenza c’erano 4 classi della primaria Di Vittorio e una di quella di Niccone. Poi altre cinque della scuola media ‘Mavarelli-Pascoli’.

