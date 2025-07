Umbra Packaging, l’azienda umbra – di Petrignano di Assisi (Perugia) – leader nel settore dei macchinari per il confezionamento, ha festeggiato il suo 30° anniversario con una giornata speciale, aperta da un open day presso la sede aziendale – con l’organizzazione di dimostrazioni delle nuove tecnologie sviluppate – e proseguita con una cena di gala in un resort del territorio.

«Da Petrignano di Assisi, dove è stata fondata nel 1995 – spiega una nota di Umbra Packaging – l’azienda ha saputo conquistarsi uno spazio nei principali mercati internazionali, che ne hanno riconosciuto le caratteristiche innovative fin da gli esordi, grazie all’invenzione della ‘UP 1000’, la prima macchina per il confezionamento. Una spinta che non si è mai interrotta. Dal 2024, con la nuova guida aziendale affidata al Ceo Michele Carloni, che ha puntato sul potenziamento dello stabilimento produttivo e sulla continua innovazione tecnologica, combinata con politiche di internazionalizzazione mirate a consolidare le posizioni acquisite e ad aprire nuovi mercati, Umbra Packaging ha triplicato il fatturato in meno di due anni. Il gruppo, ad oggi, conta circa 80 collaboratori e un fatturato previsto nel 2025 che sfiora i 20 milioni di euro».

