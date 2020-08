Umbria, 3 casi in più ma ci sono 4 guarigioni

Tre nuovi positivi – rispettivamente a Terni, Amelia e Stroncone – ma anche quattro guarigioni: questi i primcipali dati dell’ultimo aggiornamento Covid diffuso dalla Regione Umbria e aggiornato alle ore 10.19 di giovedì 6 agosto. Così il numero degli attuali positivi scende da 35 a 34. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono stati registrati 1.482 casi in Umbria (numero che comprende guarigioni e decessi) e 1.368 persone guarite.

Attuali positivi e guarigioni

Il quadro dei comuni, circa gli attuali positivi, è il seguente: 8 di Terni, 6 di Passignano sul Trasimeno, 4 di Perugia, 4 di fuori regione, 2 di Trevi, 2 di Spoleto, 2 di Marsciano, 2 di Castel Ritaldi, 1 Stroncone, 1 Ficulle, 1 Città di Castello, 1 Amelia. Le quattro nuove guarigioni sono così distribuite: 2 a Perugia e 2 a Corciano (ora di nuovo Covid-free).

Isolamenti, tamponi, ricoveri

Attualmente in isolamento ci sono 738 persone (-1), 30.463 sono già uscite dalla misura in questione. Nelle ultime ore sono stati eseguiti 914 tamponi che portano il totale a 125.769. Sul fronte dei ricoveri si torna a salire: 8 in tutto, 5 al ‘Santa Maria’ di Terni e 3 all’ospedale di Perugia. Nessuno di questi è in terapia intensiva.

