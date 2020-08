Stroncone, ragazzo positivo al Covid dopo vacanza a Malta

Nuovo caso di cCovid-19 nel territorio comunale di Stroncone (Terni) che da diversi giorni era tornato a ‘zero contagi’. Un 27enne del posto è infatti risultato positivo al tampone rinofaringeo eseguito dai sanitari del distretto sanitario di Terni della Usl Umbria 2. La notizia è emersa nella prima serata di mercoledì. Il giovane, sintomatico, era rientrato da qualche giorno da una vacanza a Malta. Ora si trova in isolamento domiciliare. Come da prassi è scattata l’indagine epidemiologica da parte del servizio di igiene e sanità pubblica della Usl 2 per tracciare la rete di contatti: probabili tamponi a tutti i contatti più stretti del ragazzo.

