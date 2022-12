Umbria: addio al neurochirurgo Pio Buoncristiani

Il 27 dicembre è venuto a mancare a 77 anni il professor Pio Buoncristiani, punto di riferimento per oltre 30 anni della neurochirurgia e neurotraumatologia umbra, con oltre 6 mila interventi chirurgici effettuati. Pazienti e colleghi lo ricordano per la sua umanità e disponibilità. La sua competenza è stata riconosciuta lungo una carriera che lo ha visto dagli esordi come assistente del professor Casotto, diventare successivamente primario di neurochirurgia dell’azienda ospedaliera di Perugia e poi direttore del dipartimento di neuroscienze. Negli ultimi anni era stato chiamato a Roma a dirigere la neurotraumatologia del San Camillo Forlanini. Negli anni si è cimentato prima sui traumi gravi del sistema nervoso e poi via via nelle tecniche più avanzate, secondo tecniche microchirurgiche e non invasive. Ha studiato e operato a lungo su tumori maligni e benigni di encefalo e midollo spinale (meningiomi, adenomi ipofisari, neurinomi, gliomi), nevralgia del trigemino, l’idrocefalo, gli aneurismi, gli angiomi e molto altro. Pio Buoncristiani lascia la moglie Rosaria Basile e due figlie, Chiara e Lucia. Chiara è una giornalista, già caposervizio al quotidiano Libero e ora scrive per le Formiche.it. Lucia è un ingegnere delle telecomunicazioni e svolge la mansione di direttore di IT.

