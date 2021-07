Umbria, Alvaro Giovannini nuovo presidente Ebrau

Alvaro Giovannini è il nuovo presidente – per il prossimo biennio – di Ebrau (Ente bilaterale regionale artigianato umbro). È stato eletto dall’assemblea in rappresentanza delle associazioni datoriali Cna Umbria e Confartigianato imprese Umbria.

Alvaro Giovannini

Titolare dell’azienda Smac di Terni, Alvaro Giovannini ricopre da tempo cariche all’interno del ‘sistema’ Confartigianato con professionalità e competenza, presidente della categoria imprese di pulizie della Confartigianato nazionale, vicepresidente dell’associazione provinciale Confartigianato imprese Terni. Il neo presidente Giovannini, nel ringraziare le parti sociali per la fiducia accordata, in particolare la Cna regionale e le organizzazioni sindacali ha evidenziato, che «la bilateralità e le relazioni sindacali nell’artigianato sono un patrimonio che va difeso, una buona pratica da prendere come riferimento per costruire il futuro delle piccole imprese e lo sviluppo del territorio. Ne abbiamo avuto prova anche durante la pandemia, mettendo in campo efficaci strumenti solidaristici e di sussidiarietà tipici dell’artigianato per offrire supporto agli imprenditori e ai loro dipendenti, erogando prestazioni di sostegno al reddito. Grazie al Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato tutte le imprese artigiane e le aziende, anche non artigiane, che applicano i Ccnl sottoscritti dalle parti costitutive del Fondo, possono oggi contare su un sistema di ammortizzatori sociali autonomo, in grado di garantire ai propri dipendenti un’adeguata prestazione di sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, e sanitaria grazie all’intervento che garantisce San.Arti, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’artigianato».