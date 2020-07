Umbria, consensi: la Tesei difende il podio

Donatella Tesei sul podio dei governatori regionali con due colleghi di partito come Luca Zaia (Veneto) – dominatore incontrastato della classifica – e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia). Per il sindaco di Terni Leonardo Latini un onorevole 20° posto ma un trend ‘in rosso’. Per il primo cittadino di Perugia Andrea Romizi, il 61° posto con qualche cenno di ripresa. Questo il quadro dei principali amministrari umbri disegnato dall’indagine Governance Pool 2020, svolta da Noto Sondaggi su un campione di mille elettori per ogni regione/comune e pubblicata lunedì da Il Sole 24 ore.

Chi sale e chi scende

La presidente della Regione Tesei si afferma al terzo posto della graduatoria nazionale, con un ‘consenso’ – questo l’elemento misurato dalla domanda posta al campione (se oggi voterebbe a favore o contro il presidente/sindaco in carica) – pari al 57%, mezzo punto in meno rispetto a quanto ottenuto al momento dell’elezione. Latini aggancia la ventesima piazza della graduatoria dei sindaci dei capoluoghi di provincia: era stato eletto con il 63,4% dei consensi ed oggi, secondo il sondaggio, il 58,2% degli elettori sarebbe pronto a scommettere nuovamente su di lui. Romizi si trova invece, stando a Governance Pool 2020, al 61° posto con un +0,9% però rispetto al 52% delle’elezione.