Umbria: il caldo dà una breve tregua ma è già pronto a tornare dopo il weekend

Prime nubi in arrivo sull’Umbria, dove da martedì sono attese – riferisce Perugia Meteo – correnti sud occidentali che porteranno, come nelle altre regioni centro-settentrionali italiane, un cambio della circolazione, con temperature di qualche grado più basse soprattutto di notte. Cambio però forse solo temporaneo, mettono in guardia i metereologi, in quanto non è escluso che possano tornare condizioni di caldo africano.

Le previsioni

Andando per ordine, secondo Michele Cavallucci dello staff di Perugia Meteo, la situazione di instabilità, a fasi alterne, dovrebbe interessare l’Umbria almeno fino a domenica, con la possibilità di temporali pomeridiani o serali, più probabili nella giornata di mercoledì. «Non bisogna aspettarsi precipitazioni a tappeto purtroppo – dice Cavallucci dalla pagina di Perugia Meteo -, ma soltanto rovesci sparsi e qualche temporale che localmente potrebbe essere anche intenso e associato a grandinate. Dal punto di vista termico sarà apprezzabile il calo delle temperature minime che sarà già percepibile dalla serata di martedì, ma più vistoso nella notte tra mercoledì e giovedì. Al momento le proiezioni modellistiche per la prossima settimana non sono affatto rosee, in quanto potrebbero tornare condizioni di caldo africano con temperature superiori alla norma». Ma nei prossimi giorni le previsioni saranno più precise.

Allerta gialla

Per la giornata di martedì il centro funzionale decentrato della Regione Umbria ha decretato l’allerta gialla per le precipitazioni nelle zone centro-settentrionali dell’Umbria. Anche le previsioni di Umbria Meteo confermano che nelle aree più direttamente colpite da temporali, possibili anche di forte intensità, le temperature caleranno un po’ di più. In generale comunque si manterranno ben sopra le medie del periodo e l’aumento di umidità manterrà elevata la sensazione di caldo. La debole instabilità, dopo un’attenuazione tra giovedì e venerdì, proseguirà anche durante il fine settimana. Poi però i modelli iniziano a concordare su una risalita delle temperature con valori prossimi agli attuali a partire da metà della prossima settimana.