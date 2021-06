Umbria, la Società Italiana di Pediatria si rinnova: tutti i nomi

Nuovo presidente e nuovo consiglio direttivo per la Società Italiana di Pediatria dell’Umbria. A seguito delle elezioni che si sono tenute in questi giorni, per il quadriennio 2021-2025 è stato eletto presidente il dottor Guido Pennoni, con il collega Michele Mencacci come vice. Segretaria è la dottoressa Ilari Leonardi mentre il direttivo è composto dai pediatri Federica Celi, Beatrice Messini, Luigi Ferraro e Catia Moretti. Consigliere junior è Renato D’Alonzo. Il nuovo organismo è pienamente operativo a seguito della ratifica del presidente nazionale Alberto Villani.

