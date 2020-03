È in arrivo in Umbria il nuovo piano regionale per la rilevazione delle positività al Covid-19 in Umbria. L’annuncio è della Regione: la presentazione ci sarà venerdì mattia alle ore 11 con una videoconferenza con la presenza dell’assessore regionale alla salute Luca Coletto, i direttori regionali Claudio Dario e Stefano Nodessi Proietti, le professoresse Daniela Francisci e Antonella Mencacci. A QUESTO LINK sarà possibile seguirla in diretta.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON