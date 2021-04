Umbria, over 80: uno su due ha completato il ciclo vaccinale

Quasi un over 80 residente in Umbria su due ha completato il ciclo vaccinale anti Covid-19. Il dato emerge dall’aggiornamento del governo – alle 16 di venerdì 23 aprile – sulla campagna di vaccinazione: si tratta del 48,83% sul totale, vale a dire 43.817 soggetti. Ancora bassi i numeri legati alla fascia 70-79.

Over 80

Gli ultraottantenni che hanno ricevuto la prima dose in Umbria sono 66.219, pari al 73,80% (era del 70,83% la scorsa settimana, la media nazionale è oltre l’80%). In attesa di iniziare il ciclo vaccinale restano in 23.510 (26,20% contro un dato italiano del 18,79%).

Fascia 70-79

I soggetti che hanno già ricevuto entrambe le somministrazioni sono il 2,53% (al 16 aprile era l’1,51%) su una popolazione totale di 99.620, mentre la media nazionale si attesta al 5,69%; prima dose per il 38,29% (dato italiano superiore al 45%), restano in attesa in 61.476 per una percentuale del 61,71% (contro il 54,91% nazionale).

Ospiti Rsa

L’Umbria raggiunge il 100% (la scorsa settimana era l’82,96%) in questo caso in riferimento alla prima dose (media nazionale del 94,93%), mentre il ciclo vaccinale è completo per l’86,79% (dato italiano inferiore all’80%).

Personale sanitario

Passando al personale sanitario ciclo vaccinale terminato per il 71,78% contro una media nazionale del 78,44%; prima dose ricevuta dall’86,43% della popolazione interessata (dato italiano sopra il 90%). Sono in attesa di iniziare in 4.143, pari al 13,57% (media nazionale del 7,29%).

Personale scolastico

A venerdì pomeriggio ciclo vaccinale ultimato per l’1,21% (era 0,80% al 16 aprile) dei soggetti interessati (media nazionale dell’1,88%); hanno ricevuto la prima dose in 19.191 (67,65%), resta in attesa il restante 32,35% (dato italiano del 26,11%).