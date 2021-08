Umbria, politica in lutto per la morte di Carlo Liviantoni

Cordoglio in Umbria per la scomparsa del professor Carlo Liviantoni, uno dei politici più influenti degli ultimi 40 anni. Figura di spicco della Democrazia Cristiana – di cui è stato anche consigliere nazionale -, è stato a lungo punto di riferimento per i cattolici popolari umbri. Liviantoni, originario di Acquasparta (Terni), è venuto a mancare lunedì mattina all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni all’età di 77 anni. Nella sua lunga carriera, Carlo Liviantoni – di professione insegnante – è stato consigliere comunale a Terni e quindi consigliere regionale, assessore regionale e presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria dal 1997 al 2004. I funerali si terranno martedì 17 agosto, alle ore 17, nella chiesa di San Francesco a San Gemini, dove la camera ardente sarà aperta dalle ore 13. Dopo il rito funebre, la salma verrà tumulata nel cimitero sangeminese.

