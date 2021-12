Umbria, prestazioni arretrate in sanità: «Recuperate oltre 4 mila in un mese»

«La Regione Umbria è impegnata in un’attività di stretto monitoraggio dell’avanzamento del programma di gestione delle liste d’attesa». Lo rende noto l’assessore regionale alla salute Luca Coletto, spiegando che «malgrado il maggiore impegno delle strutture sanitarie legate alla pandemia, quindi con vaccinazioni, ricoveri, effettuazione di tamponi e tracciamento, il servizio sanitario della Regione Umbria e tutto il personale sanitario, è fortemente impegnato nel rispondere alle esigenze di salute della popolazione».

Programmata l’apertura festiva delle agende in tutte le aziende

Coletto spiega che «stiamo effettuando un monitoraggio stretto della situazione legata alle liste d’attesa attraverso riunioni periodiche con i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere. Dai report illustrati nella riunione del 2 dicembre, è emersa una riduzione della numerosità dei percorsi diagnostici terapeutici non soddisfatti. Nel periodo che va dal 26 ottobre al 23 novembre le prestazioni non evase sono passate da 79.227 a 75.055 con una riduzione di -4.172 prestazioni. Le prestazioni evase complessivamente sono passate da 782.755 a 820.110 con una differenza di +37.355. Ciò dimostra che anche se il contesto attuale rimane fortemente caratterizzato dalla pandemia e il sistema sanitario è impegnato in una massiccia campagna vaccinale come strumento indispensabile di prevenzione verso le gravi infezioni prodotte dal virus, la gestione delle liste di attesa, soprattutto finalizzate all’abbattimento dei percorsi di tutela generati nelle precedenti ondate pandemiche, rimane una priorità». Concludendo l’assessore ha ricordato che, come annunciato, «è stata programmata l’apertura festiva delle agende in tutte le aziende in particolare per le branche con la maggiore numerosità di richieste. Inoltre, sono stati individuati dei gruppi tecnici per definire dei criteri vincolanti di appropriatezza prescrittiva, soprattutto per le prestazioni in cui è documentato un elevato livello di inappropriatezza».