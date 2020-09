Umbria, referendum: il ‘sì’ a vele spiegate

Un’affluenza complessiva, per il referendum relativo all’abolizione dei parlamentari, pari al 48,80% in Umbria (inferiore alla media nazionale, 49,38% in provincia di Perugia, 47,15% in quella di Terni). Alle ore 15 di lunedì si sono chiusi i seggi. In sei comuni – Scheggino, Valfabbrica, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Ferentillo e Giove – si votava anche per eleggere il nuovo sindaco. Affluenze decisamente più alte, come prevedibile, in quest’ultimi casi visto il voto amministrativo. Si parte subito con lo spoglio referendario e poi, da martedì mattina, con quello per le elezioni comunali.

REFERENDUM E COMUNALI, IL VOTO IN UMBRIA

Affluenze nei sei comuni

A Scheggino, per le elezioni comunali, ha votato il 75,19% (precedente tornata 80,46%), a Valfabbrica il 76,55% (precedente 78,71%), ad Attigliano 74,79% (59,70% nella tornata precedente), a Calvi dell’Umbria il 70,11% (precedente 76,73%), a Ferentillo il 77,41% (precedente 69,42%), a Giove l’81,02% (precedente 76,22%).

Referendum, lo spoglio

In Umbria il ‘sì’ è decisamente avanti visto che con 944 sezioni scrutinate su 1.005, raggiunge il 68,57% contro il 31,43% del ‘no’. Un dato sostanzialmente in linea con quello nazionale e che registra differenze minime fra le province di Perugia e Terni.

Articolo in aggiornamento