Umbria, riaperture con il sole. Ma durerà poco

Sabato è arrivato finalmente il bel tempo su tutta l’Umbria, con temperature decisamente migliori dei giorni precedenti, che – stando alle ultime previsioni aggiornate – per tutto il weekend potranno toccare e superare anche i 25/27°.

Cosa attendersi

Ovvio che gli occhi di molti siano puntati sulla giornata di lunedì, quando è prevista la riapertura di bar e ristoranti a pranzo e cena (ma anche dell’attività sportiva di gruppo) solo all’aperto. Stando ai modelli di Meteo Centro Italia, la beffa della pioggia sembra essere scongiurata, almeno per il primo giorno della settimana che si appresta ad entrare: anche il 26 aprile persisterà infatti il bel tempo, con temperature in linea con quelle dei due giorni precedenti. Ma per ora le belle notizie finiscono qui, perché poi è confermata un’instabilizzazione delle condizioni atmosferiche da martedì, specialmente nelle ore pomeridiane. Si tratterà di un’ instabilità abbastanza localizzata, ma comunque si tornerà in un contesto quanto meno variabile. Anche in questo caso le temperature si manterranno invece sui livelli raggiunti nel weekend.