Umbria, tanta pioggia e maltempo nei prossimi giorni

Ultimi sprazzi di sole e poi sul territorio regionale è in arrivo un bel po’ di pioggia. Più in generale è atteso maltempo per diversi giorni: sono le previsioni lanciate da Umbria Meteo e Perugia Meteo a partire dalla giornata di domenica.

Tanta pioggia

Umbria Meteo spiega che da «domenica 19 maggio infatti inizierà una lunga fase con frequenti occasioni per piogge sull’Umbria, inizialmente con precipitazioni frequenti e diffuse, poi temporalesche e prevalentemente pomeridiane. Il fine settimana sarà, tutto sommato buono perché oltre al sole oggi e domani con temperature in aumento fin su valori quasi estivi, su molte zone dell’Umbria si salverà anche la mattinata di domenica quando avremo solo locali brevi piogge

Nel pomeriggio di domenica 19 maggio piogge un po’ più diffuse mentre lunedì 20 e martedì 21 maggio saranno le giornate con condizioni atmosferiche maggiormente perturbata, sono infatti attese molte nubi, frequenti piogge da mattina a sera , a tratti intense, venti meridionali e temperature ancora sopra media sopramedia bei valori minimi. Da mercoledì 22 maggio poi sopraggiungerà aria più fresca con temperature in calo fin su valori prossimi alle medie del periodo ma di passerà da condizioni atmosferiche perturbare a condizioni atmosferiche instabili con piogge e temporali più localizzati e prevalentemente pomeridiani.

Questa instabilità si protrarrà almeno fino a lunedì 27 maggio ma potrebbe spingersi anche fino ad inizio giugno. Attualmente negli 8 giorni da domenica 19 a lunedì 27 maggio si stimano accumuli medi dai 50 agli 80 mm con punte anche localmente superiori».

Instabilità

Michele Cavallucci di Perugia Meteo sottolinea che le precipitazioni, nelle giornate di lunedì e martedì, «potrebbero essere anche rilevanti per il nostro territorio. Fino a sabato condizioni di tempo estivo con venti moderati di scirocco e la possibilità di qualche rovescio sparso, con cielo anche a tratti sabbioso, specie nella giornata di sabato. Domenica cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con precipitazioni che sembra possano interessare l’Umbria dal pomeriggio. Poi lunedì 20 e martedì 21 tempo perturbato con rovesci e temporali sparsi, più intensi sulle zone appenniniche e a ridosso dei rilievi. Miglioramento parziale da mercoledì ma con instabilità pomeridiana e serale, con occasione per rovesci e temporali per diversi giorni».