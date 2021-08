Umbria: «Vaccino mai fatto o incompleto per il 90% dei positivi e l’82% dei ricoverati»

Consueto punto settimanale – in questi giorni di agosto, effettuato attraverso un comunicato stampa – da parte della Regione Umbria sul fronte pandemia da Covid-19.

LEGGI IL REPORT DEL NUCLEO EPIDEMIOLOGICO DELL’UMBRIA AL 12 AGOSTO 2021 (.PDF)

«Il vaccino è efficace, lo dicono i numeri»

«Dall’aggiornamento settimanale elaborato dal nucleo epidemiologico regionale – spiega la nota della Regione – emerge che in Umbria l’incidenza è in leggero aumento, con 93 casi per 100 mila abitanti rispetto agli 87 della scorsa settimana. La peculiarità di questo inizio di ondata epidemica è quella di concentrarsi in modo molto prevalente nella fascia di età fra i 14 e i 24 anni, anche se nell’ultima settimana continua un leggero aumento nelle classi 6-13 e 25-44 anni. L’incidenza della malattia si concentra al 90% sui soggetti che non hanno una copertura vaccinale efficace (ciclo completo da almeno 15 giorni). Fra i ricoverati dal 1° luglio ad oggi l’82% non ha una copertura vaccinale efficace o non è vaccinato. I soggetti ricoverati con ciclo completo di vaccinazione hanno una età mediana di 72 anni. Il fatto che non ci sia, al momento, una crescita esponenziale repentina dei casi, che il rapporto fra i casi e gli indicatori di gravità si mantenga in una zona di non allerta e che l’infezione e la malattia si concentrino prevalentemente nei non vaccinati, fa ragionevolmente pensare che la vaccinazione, ormai consistente su gran parte della popolazione vaccinabile, rallenti fortemente sia la diffusione sia soprattutto la gravità della malattia».