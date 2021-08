Vaccini 12-18 anni, dal 16 agosto si cambia: «Ecco le azioni decise»

In merito all’andamento della campagna vaccinale «la Regione Umbria è pronta sin da subito a garantire una corsia preferenziale ai giovani in età scolare, come raccomandato dal commissario Figliuolo». Così l’assessore regionale alla salute, Luca Coletto, in una nota diffusa giovedì mattina: «Il nostro obiettivo è vaccinare tutta la popolazione aderente entro il 31 agosto, in particolare tutti i giovani che dovranno fare il loro rientro a scuola e all’università. Ricevendo la prima somministrazione entro fine mese, questi soggetti avranno a disposizione il ‘green pass’ in tempo utile per l’apertura delle scuole, prevista per il 13 settembre».

Campagna vaccinale e giovani: «Ecco cosa intendiamo fare»

«Il piano della Regione delineato dal commissario Covid Massimo D’Angelo – spiega la nota -, si sviluppa su quattro direttrici: completare prima di Ferragosto l’invio degli sms di prenotazione a tutti coloro che avevano già dato l’adesione alla vaccinazione, compresi coloro che hanno rimandato l’appuntamento, fissando un appuntamento da lunedì 16 agosto ed entro fine mese; aprire a tutti i cittadini dal 16 agosto le prenotazioni dirette dal portale regionale, senza preadesione, con possibilità di scelta della sede, del giorno e dell’ora dell’appuntamento; garantire un percorso preferenziale ai soggetti con età compresa tra 12 e 18 anni, sempre dal 16 agosto, con possibilità di accedere senza prenotazione ad alcuni hub vaccinali, individuati in ogni distretto sanitario. Infine, sempre per la fascia d’età 12-18 anni, saranno organizzati due ‘vaccine day’ domenica 22 e domenica 29 agosto, con libero accesso ai punti vaccinali. Maggiori dettagli su queste ultime iniziative verranno forniti nei prossimi giorni». In merito alla riapertura delle scuole, è stata fissata per giovedì pomeriggio la riunione del comitato tecnico scientifico regionale «per individuare le misure di prevenzione e sorveglianza in grado di affrontare il rientro a scuola nella massima sicurezza per gli studenti e per il personale scolastico».