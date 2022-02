Umbria: venerdì sciopero di 24 ore per bus e treni

Interesserà anche l’Umbria lo sciopero di 24 ore dei trasporti, proclamato per venerdì 25 febbraio dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Di seguito alcune informazioni utili per gli utenti diffuse da Fs.

Provincia di Perugia

Per quanto riguarda il perugino, saranno garantiti i collegamenti nelle fasce orarie 6-9 e 12-15 per i servizi autobus urbani ed extraurbani, Navigazione Lago Trasimeno, Minimetrò di Perugia, Mobilità alternativa di Spoleto (percorsi meccanizzati dei parcheggi ‘Spoletosfera’ e ‘Ponzianina-Rocca e Posterna’). Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione. A Perugia saranno garantiti, con il normale orario, i seguenti servizi: biglietterie di piazza Partigiani e stazione FS, l’Ufficio relazioni con il pubblico, ascensori e scale mobili. A Spoleto, la biglietteria della stazione FS.

Provincia di Terni

Nel ternano i servizi verranno garantiti nelle fasce orarie 6.30-9.30 e 12.30-15.30 per autobus urbani ed extraurbani e funicolare di Orvieto. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione. La biglietteria Bus Terminal e l’Ufficio relazioni con il pubblico di Terni osserveranno il normale orario di servizio.

Servizi ferroviari

Garantiti i collegamenti nelle fasce orarie 5.45-8.45 e 11.45-14.45.

Servizi sostitutivi effettuati nella rete regionale

I servizi con partenza dalla stazione di origine al di fuori da tali fasce orarie non saranno garantiti. In particolare, per le diverse modalità del servizio autobus-treno-autobus, non sarà garantita la continuità del servizio stesso tra le località di origine e fine corsa.

Servizi ferroviari effettuati in nome e per conto di Trenitalia nella rete nazionale RFI

Saranno garantiti i collegamenti fra Terni e L’Aquila come indicato nell’orario ufficiale Trenitalia (treni 19705, 19745, 19722 e 19758).