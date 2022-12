UmbriaLibri, a Terni c’è Federico Palmaroli con ‘Le frasi di Osho’

Da Giorgia Meloni e Matteo Salvini, a Trump e Putin. La satira di Federico Palmaroli (fondatore della pagina satirica ‘Le più belle frasi di Osho’) non risparmia nessuno. Sabato pomeriggio, ospite alla biblioteca comunale di Terni in occasione della rassegna UmbriaLibri, ha fatto sorridere i molti presenti parlando del suo libro ‘Come dice coso’ – Un anno di satira. Si tratta di un diario di viaggio dell’anno appena trascorso, compendio di battute folgoranti, manuale per capire la società contemporanea e per leggere tra le pieghe di una politica sempre più distante dalla gente. Riesce a far ridere il lettore di fatti e personaggi che, in realtà, hanno anche fatto irritare. Chiunque abbia un profilo sui social o comunichi via chat, di certo avrà visto, almeno una volta nel corso dell’anno, una delle sue strepitose freddure visive, che ritrova in queste pagine, ordinate in senso cronologico, in un crescendo umoristico irrefrenabile.

È stato l’incontro con il giornalista Marco Frittella ad aprire la seconda giornata di UmbriaLibri a Terni. Sabato mattina, nella sala videoconferenze della biblioteca comunale il giornalista, introdotto da Andrea Caterini, ha parlato del suo libro ‘L’oro d’Italia’. «L’Umbria è nota nel mondo per la sua bellezza», ha detto Frittella. «Nel libro parlo dell’Umbria a proposito di quello che fu definito il ‘cantiere dell’utopia’, cioè il restauro della basilica di Assisi dopo il terribile terremoto. Fu un’eccellenza dell’ingegneria statica italiana, per cui oggi noi possiamo andare fieri. Il libro parla del patrimonio e di tutti gli esempi di eccellenza del nostro Paese in questo campo. Terni è una bella città, contrariamente a quello che alcuni dicono, è una città verde e organizzata. Una città che ha un ricco patrimonio di storia industriale, ed è anche solo per questo che deve essere valorizzata. Ha tutte le possibilità per essere rilanciata sotto il profilo della valorizzazione del nostro patrimonio conoscitivo. Perché la storia industriale del nostro Paese passa attraverso Terni, una città che può essere un luogo di ridiscussione del nostro modello di sviluppo».

