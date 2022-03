Ancora un incendio a Piediluco dopo quello che il 15 marzo ha distrutto una villetta a due piani in vocabolo Mezzelvetta. Sabato pomeriggio le fiamme hanno interessato un annesso agricolo adiacente un’abitazione privata in vocabolo Valleprata e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni con una squadra e due mezzi. Il personale del 115, domando l’incendio, ha evitato l’estensione delle fiamme, scongiurando ogni ulteriore rischio. Non risultano persone rimaste ferite nell’accaduto.

