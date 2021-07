Un argentino per la porta del Perugia: firma Chichizola

Un portiere argentino per la porta del Perugia. La società biancorossa ha ufficializzato l’acquisizione di Leandro Chichizola: per l’ex Spezia, 130 presenze in serie B in carriera, c’è un contratto annuale con diritto di opzione per un’altra stagione.

Ha giocato anche in Europa League

Chichizola vanta esperienze anche Cartagena, Las Palmas e Getafe fra Liga, Segunda Division, Copa del Rey ed Europa League. Inoltre ha anche vestito la maglia del River Plate, in Argentina, in 31 occasioni. Ora c’è il Grifo per lui.