Un piccolissimo ternano sul tetto d’Italia nello scacchi. Si tratta di Daniele Cudritchii, tricolore a squadre nella categoria under 8 con il Circolo Scacchistico Bolognese a Lignano Sabbiadoro. Le sfide sono andate in scena dal 30 ottobre al 2 novembre.

Per lui c’è inoltre il primo posto come migliore terza scacchiera individuale totalizzando 6 vittorie su 6 partite. Il giovane atleta Ternano è allenato dall’istruttore federale Francesco Rizzo, anch’egli ternano e dal maestro Fide Giulio Michele Calavalle di Bologna. Hanno partecipato al campionato italiano oltre 500 giovani atleti.