Terni, Edoardo Röhl: debutto con Bonelli Editore grazie a Zagor

Un ternano accanto ai mostri sacri del fumetto nazionale. Sì, perché ci sarà una storia scritta anche dal 33enne sceneggiatore ternano Edoardo Röhl nel volume in uscita che celebra le avventure di Zagor, il celeberrimo ed indomito Spirito con le Scure: per lui si tratta del debutto con la Sergio Bonelli Editore.

La sceneggiatura di Röhl debuttterà nel volume Zagor+ edito dalla Bonelli, scuderia alla quale fanno capo i maggiori successi – ci sono anche Tex e Dylan Dog – italiani in ambito fumettistico: l’opera conterrà quattro storie inedite narrate dallo stregone Molti Occhi a un gruppo di giovanissimi pellerossa, finiti nei guai insieme a lui nel corso di una drammatica avventura. Storie che parlano di come la scure di Zagor sia capitata nelle mani di un ragazzino, di uno scienziato pazzo che sperimenta un filtro di sua invenzione su una tribù indiana, di tre cavalieri fantasma in cerca di malvagi da punire, del segreto nascosto in una capanna in mezzo al bosco: è quest’ultima avventura, ‘La casa nella foresta’, quella dell’autore ternano che vede il suo nome affiancato a sceneggiatori del calibro di Moreno Burattini e Tito Faraci. A dare ‘vita’ alla storia scritta dal giovane ternano saranno le matite di Davide Perconti.

La gioia e il percorso

«Una soddisfazione immensa – spiega il 33enne ternano – e un traguardo importantissimo. Vedere il proprio nome sulle pagine di una testata così importante è davvero una sensazione unica, che corona anni di studio e di lavoro. Poter scrivere una storia di Zagor è una di quelle cose che si sognano fin da ragazzi: lo Spirito con la Scure è sempre stato una presenza costante nella mia vita e i suoi fumetti hanno accompagnato la mia crescita, come uomo e come autore. Sapere di aver dato anche il mio contributo alle avventure di questo eroe mi rende davvero molto orgoglioso». Röhl nel 2009 si è diplomato alla scuola internazionale di Comics a Roma dopo aver frequentato il corso di scrittura creativa tenuto da Lorenzo Bartoli. Nello stesso anno la sua prima uscita: viene pubblicata sulle pagine dell’antologico Alien Press, edito da Double Shot, una sua storia a fumetti dal titolo ‘Salvezza’; nel 2010, entra a far parte, sotto la guida di Roberto Dal Prà, del team creativo di IComics, rivista contenitore che gli permette di pubblicare due storie di stampo horror. Vince poi il premio della critica, del concorso indetto dalla rivista Fumo di China, grazie ad una storia breve dal titolo ‘Diavolo rosso’. Da quel momento, continua la sua produzione su progetti antologici come Agenzia X e Omega Compendium, o 221B Baker Street, London, 1927: Dr. J.H. Watson & H.P. Lovecraft, dividendo la sua attività di sceneggiatore con quella di recensore per le riviste di cinema Empire e Sci-Fi Magazine. Nel 2014 viene selezionato, su oltre ottocento candidati, per un corso formativo organizzato dalla Rai nella sede di via Teulada, tenuto da Alessandro Salas e Paola Guaglianone. L’anno successivo la sceneggiatura del suo cortometraggio ‘Troll’ viene premiata dalla critica del Roma Creative Contest e, nel 2016, è tra i vincitori dello Shorts for Feature Contest, indetto dalla Prem1eré Film. A breve vedranno la luce diversi suoi lavori: ‘Black Salvation’, un progetto originale edito dalla Phoenix Film Production, su cui è tuttora al lavoro, un suo romanzo a fumetti intitolato ‘I Simoniaci’, con disegni di Mattia Ammirati, edito da Green Moon Comics e uscirà già questa estate il suo primo libro-game, ‘Spectrum’, per Rossini Editore. Lo scrittore ternano è attivo anche come ghost writer e alterna le sue produzioni proprie con la scrittura per cinema, fumetto e narrativa per conto di terzi. Intanto a maggio potremmo gustarci la sua avventura di Zagor tra montagne innevate e pericoli sempre dietro l’angolo. Zagor+, il nuovo volume con la storia del nostro autore ternano, sarà disponibile in fumetteria, nelle edicole e ovviamente, negli shop online.