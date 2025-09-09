Un ternano in Giappone per offrire supporto medico e diagnostico alla nazionale italiana di atletica leggera. Si tratta di Francesco Corsetti, protagonista ai mondiali dal 13 al 21 settembre a Tokyo.

Corsetti resterà in terra nipponica per dieci giorni, quindi il rientro nel ruolo di coordinatore medico-sanitario della Ternana Women. «Per me è un grande orgoglio e ringrazio il dottor Andrea Billi, responsabile medico della Federazione italiana atletica leggera, per questa opportunità che mi consentirà di essere al seguito degli atleti che seguo normalmente a Terni. Ho condiviso – le sue parole – da subito con la Ternana Women questa esperienza e sono grato alla società per avermi permesso di viverla. Anche se sarò lontano, continuerò a seguire e coordinare tutto da remoto. Se mi sono riavvicinato al calcio è proprio grazie alla Ternana Women, all’amministratore delegato Paolo Tagliavento e al direttore generale Isabella Cardone: con loro è nato fin da subito un bellissimo rapporto. Già in passato, durante le Olimpiadi di Parigi, abbiamo gestito insieme senza problemi la mia doppia esperienza».