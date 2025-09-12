C’è anche una donna di 39 anni di Terni, Georgiana Iliescu, in ballo per aggiudicarsi il titolo di ‘Miss Mamma Italiana 2025’.

La fase finale è in corso a Bellaria Igea Marina con evento organizzato da Te.Ma spettacoli in collaborazione con Fondazione Verdeblu. Si tratta di un concorso nazionale riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni. Venerdì 12 e sabato 13 settembre, a partire dalle ore 21, sono in programma le due serate di pre finale. Domenica la finalissima. Iliescu è una personal trainer di Terni ed è mamma di Michelle (19) e Samya (13).